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Spor

İspanya'dan ayrılmıyor

İspanya Milli Takımı ve Villarreal'in yıldız futbolcusu Marcos Senna, "İspanya'dan ayrılmak istemediğim için Fenerbahçe'ye gitmedim" dedi.

10 Eylül 2008 03:00

İspanya Milli Takımı ve Villarreal'in yıldız futbolcusu Marcos Senna, "İspanya'dan ayrılmak istemediğim için Fenerbahçe'ye gitmedim" dedi.

Senna, El Pais gazetesinde yer alan röportajında, futbolcu olarak jübilesini İspanya'da yapmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: "Daha az para kazanacağım ama Villarreal'in beni tutmak için verdiği çabaya teşekkür etmeliyim. Sözleşmemi 2011'e kadar uzattığında başkan Fernando
Roig'e (Bu şartname bir daha sizi rahatsız edemeyecekleri kadar yüksek) dedim."

Brezilya asıllı İspanyol futbolcu, Villarreal'de sözleşmesi bittiğinde, 35 yaşında futbolcu bırakacağını açıkladı.

Öte yandan, şu anda Fenerbahçe'nin başında olan İspanya'nın eski teknik direktörü Luis Aragones ile yeni teknik direktör Vicente Del Bosque'yi kıyaslayan Senna, "Del Bosque, Luis'e göre futbolculara daha yakın biri. İlk günden itibaren onunla konuşmamız için bize oldukça özgürlük verdi. Ama takımdaki futbolcular içinde birlik kurması için çok da çaba harcamasına gerek yok, zaten iyi bir grubuz" dedi.

Del Bosque'nin ilk günden "radikal değişiklikler olmayacak" diyerek, Aragones'in oyun stilini devam ettireceği sinyalini verdiğini kaydeden Senna, işleyen bir sistemin değiştirilmemesi gerektiğini savundu.

Bu arada, İspanya Milli Takımı'nda Luis Aragones'in koyduğu bazı yasakların kalktığı, futbolcuların artık sabah kahvaltılarında kruasan (hamur işi yağlı poğaça) yiyebildikleri belirtildi.

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