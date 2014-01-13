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Spor

İspanya'dan Arda'ya 'Müslüman dünyasının yeni Muhammed Ali'si' benzetmesi

İspanya'da El Pais gazetesi, Atletico Madrid'in Barcelona ile oynadığı liderlik karşılaşmasında Arda Tuıran'ın ortaya koyduğu futbol ile herkesi büyülediğini belirtti

13 Ocak 2014 14:31

İspanya'da yayınlanan dünyaca ünlü gazete El Pais, Athletico Madrid'te forma giyen yıldız oyuncu Arda Turan'ın Müslüman Dünyası'nın yeni Muhammed Ali'si olma yolunda hızla ilerlediğini yazdı.

Gazete, Arda'nın Atletico Madrid'in Barcelona ile oynadığı liderlik karşılaşmasında ortaya koyduğu futbol ile herkesi büyülediğini belirtti. Arda Turan'ın idollerından birinin çok sayıda müslümanın hayranlıkla hatırladığı boks dünyasının ölümsüzlerinden Muhammed Ali olduğuna değinen gazete Türk oyuncunun aynen Ali'nin yaptığı gibi" kelebek gibi uçup arı gibi sokmaya" başladığını savundu.

 

'Messi değil Arda manşetlerde'

 

El Pais Gazetesi, 26 yaşındaki bu Türkün Cumartesi günü oynanan Barcelona maçında La Liga'daki en iyi futbolunu sahneye koyduğunu hatırlatarak üç kulvarda mücadele eden Atletico Madrid'in en hazır futbolcusunun Arda olduğunu ileri sürdü. Arda Turan'ın Madrid'e geldiğinde herkeste sıradan bir futbolcu olacağı görüşü hakim olduğuna da dikkat çeken gazete ancak bu futbolcunun ortaya koyduğu performansla 90 dakika sahada ayakta durabilen, rakip defansı dağıtan birine dönüşmeyi başardığını kaydetti.

 

'Büyük finallerin adamı'

 

El Pais gazetesi ayrıca, Türk oyuncunun büyük maçlardaki motivasyonunun artığına da işaret ederek bu durumun Atletico Madrid ile kupalar kazanma arzusundan kaynaklandığını ve bunun kulüp tarafından bilinmesinden dolayı ona özel görevler verildiğini hatırlattı. Gazete son olarak Bernabeu Stadı'nda kazanılan Kral Kupası'nı referans göstererek Arda'yı finallerin ve büyük maçların aranan adamı ilan etti. 

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