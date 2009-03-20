İspanya'dan alamadığı bankayı devletleştirecek

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, satın alma konusunda anlaşamadığı İspanyol bankacılık grubu Santander'in yerel birimini devletleştirme kararı aldı.



Hugo Chavez, Santander'in yerel birimi olan Banco de Venezuela'nın, ulusal kamu bankacılık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla devletleştirileceğini bildirdi.



Banco de Venezuela'nın satın alınmasına ilişkin olarak Venezuela ile Santander arasındaki görüşmeler temmuz ayından bu yana devam ediyordu.



Banco de Venezuela, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) sistemi içinde önemli bir banka olarak kabul ediliyor.



