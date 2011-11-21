T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'daki seçimlerde zafer sağcıların MADRİD (A.A)

21 Kasım 2011 02:37

-İspanya'daki seçimlerde zafer sağcıların MADRİD (A.A) - 21.11.2011 - İspanya'da dün yapılan erken genel seçimlerde sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarihi bir zafer kazanarak tek başına iktidara gelirken, sosyalistler demokrasi tarihindeki en kötü sonuçlarını aldı. İspanya'da 2004 yılından bu yana, iki dönemdir süren sosyalistlerin iktidarına son veren PP, 2000 yılında, Jose Maria Aznar döneminde elde ettiği 183 milletvekilini geçmeyi başardı. PP, İspanya demokrasi tarihinde ilk defa bu seçimlerde, 350 sandalyeden oluşan mecliste 186 sandalyeye sahip oldu.  Bu seçimlerde aday olmayan Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun yerine eski İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba'yı başbakan adayı olarak gösteren Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise, İspanya demokrasi tarihindeki en kötü seçim sonucunu aldı. Son seçimlerde 169 milletvekiline sahip olan PSOE, bugünkü seçimler sonrasında 110 milletvekiline düştü. PSOE bu zamana kadarki seçimlerde en kötü sonucu 118 milletvekiline sahip olduğu, 1977 yılında almıştı. Öte yandan bu seçimlerde ön plana çıkan diğer bir konu, özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerin milletvekili sayısını artırması, Valencia, Asturias ve Navarra bölgelerinde kurulan koalisyonların ilk defa meclise girmeleri oldu. Ayrıca 2008'deki seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan ve sadece 2 milletvekili çıkaran komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisi ise bugünkü seçimlerde milletvekili sayısını 11'e çıkartmayı başardı. -Rajoy: Ekonomik krizden başka düşmanım olmayacak Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) başbakan adayı Mariano Rajoy, basına yaptığı açıklamada, ''Ekonomik krizden başka düşmanım olmayacak'' dedi. Basına yaptığı açıklamada önündeki sürecin kolay olmayacağını ve ekonomik kriz için çalışacağını ifade eden Racoy, ''Ama inanın ki, herkesin yardımıyla İspanya, Avrupa'nın zirvesinde olacak'' diye konuştu.  İspanya'nın gelecek 4 yıldaki başbakanı olacak olan Rajoy, ''Mucizeler olmayacak, bunun sözünü vermedik. İyi şeyler yaptığımızda sonuçları gelecektir. Herkesi buna güvenmeye çağırıyorum'' ifadelerini kullandı.  Rajoy'u uluslararası alanda ilk tebrik edenlerin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24