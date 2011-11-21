-İspanya'daki seçimlerde zafer sağcıların MADRİD (A.A) - 21.11.2011 - İspanya'da dün yapılan erken genel seçimlerde sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarihi bir zafer kazanarak tek başına iktidara gelirken, sosyalistler demokrasi tarihindeki en kötü sonuçlarını aldı. İspanya'da 2004 yılından bu yana, iki dönemdir süren sosyalistlerin iktidarına son veren PP, 2000 yılında, Jose Maria Aznar döneminde elde ettiği 183 milletvekilini geçmeyi başardı. PP, İspanya demokrasi tarihinde ilk defa bu seçimlerde, 350 sandalyeden oluşan mecliste 186 sandalyeye sahip oldu. Bu seçimlerde aday olmayan Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun yerine eski İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba'yı başbakan adayı olarak gösteren Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise, İspanya demokrasi tarihindeki en kötü seçim sonucunu aldı. Son seçimlerde 169 milletvekiline sahip olan PSOE, bugünkü seçimler sonrasında 110 milletvekiline düştü. PSOE bu zamana kadarki seçimlerde en kötü sonucu 118 milletvekiline sahip olduğu, 1977 yılında almıştı. Öte yandan bu seçimlerde ön plana çıkan diğer bir konu, özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerin milletvekili sayısını artırması, Valencia, Asturias ve Navarra bölgelerinde kurulan koalisyonların ilk defa meclise girmeleri oldu. Ayrıca 2008'deki seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan ve sadece 2 milletvekili çıkaran komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisi ise bugünkü seçimlerde milletvekili sayısını 11'e çıkartmayı başardı. -Rajoy: Ekonomik krizden başka düşmanım olmayacak Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) başbakan adayı Mariano Rajoy, basına yaptığı açıklamada, ''Ekonomik krizden başka düşmanım olmayacak'' dedi. Basına yaptığı açıklamada önündeki sürecin kolay olmayacağını ve ekonomik kriz için çalışacağını ifade eden Racoy, ''Ama inanın ki, herkesin yardımıyla İspanya, Avrupa'nın zirvesinde olacak'' diye konuştu. İspanya'nın gelecek 4 yıldaki başbakanı olacak olan Rajoy, ''Mucizeler olmayacak, bunun sözünü vermedik. İyi şeyler yaptığımızda sonuçları gelecektir. Herkesi buna güvenmeye çağırıyorum'' ifadelerini kullandı. Rajoy'u uluslararası alanda ilk tebrik edenlerin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron olduğu bildirildi.