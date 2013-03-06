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Dünya

İspanya'daki grevden etkilenen THY gece uçuyor

İspanyol havayolları İberia'nın yeniden yapılanma kapsamında 3 bin 807 kişiyi işten çıkarma kararına karşı İberia çalışanlarının yaptığı grev Türk Hava Yolları'nı da etkiledi

06 Mart 2013 10:19

İspanyol havayolları İberia çalışanlarının yaptığı grevden THY de etkilendi. Grev nedeniyle 16 uçuşunu iptal etmek zorunda kalan THY, mağdur olan yolcuları gece tek uçuşla götürmeye çalışıyor.

İspanyol havayolları İberia'nın yeniden yapılanma kapsamında 3 bin 807 kişiyi işten çıkarma kararına karşı İberia çalışanlarının yaptığı grev Türk Hava Yolları'nı da (THY) etkiledi.

İspanya'daki uçuşlarında İberia'dan yer hizmetleri alan THY, grevden dolayı mağdur olan yolcuları gece tek uçuşla götürmeye çalışıyor.

Barcelona-İstanbul hattında günde 3 gidiş-geliş, Madrid-İstanbul hattında da günde 2 gidiş-geliş olmak üzere bu iki şehirden İstanbul'a haftada toplam 35 uçuş yapan THY, bunların 16'sını iptal etmek zorunda kaldı. Greve rağmen asgari hizmet vermek zorunda olan İberia, THY'nın uçuşlarının en az yüzde 50'sini garanti ediyor.

Alınan bilgilerde, THY'nın Airbus A330 tipi yüksek yolcu kapasiteli uçaklarda yolcularını toplayıp, akşam en geç saatteki uçuşlarla İspanya'daki yolcuları taşıdığı bildirildi.

THY'nın İspanya'nın diğer şehirlerinden Valencia, Bilbao ve Malaga'daki uçuşları grevden etkilenmedi.

Öte yandan THY dışında, İberia'dan yer hizmetleri alan Lufthansa, Air Berlin, German Wings, Air Lingus, Air China, Avianca gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 120'e yakın havayolu şirketi benzer sorunları yaşıyor.

İberia çalışanları, 18-22 Şubat'taki grevlerinden sonra 4-8 Mart tarihleri arasında yeni bir greve başlarken, bu 5 gün içinde toplamda bin 281 uçuşun iptal edileceği duyurulmuştu.

 

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