Yolsuzlukla suçlanan eski IMF Başkanı Rato'nun 18 milyon avroluk mal varlığına ambargo

İspanya'da yolsuzluk, para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla suçlanan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı, eski İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ve Bankia bankasının eski başkanı Rodrigo Rato'nun 18 milyon avroluk mal varlığı için mahkemeden ambargo konulması kararı çıktı.

Madrid'deki 31 nolu mahkemenin kararıyla, Rato'nun IMF'den aldığı emekli parası dahil toplam 18 milyon avroluk mal ve mülküne ambargo konuldu.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme, yolsuzluk, para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Rato'nun önceden belirlenen kefalet bedelini yatırmamasından dolayı kendisinin mal ve mülklerine 18 milyon avroluk ambargo konulması kararı alındığını duyurdu.



Rato ile ilgili suçlamalara bakan Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın geçtiğimiz aylarda Ulusal Mahkeme Hakimi Fernando Andreu'ya gönderdiği raporda, eski IMF Başkanı'nın kendisine ait olan Cebelitarık'ta kayıtlı olan bir firmaya 2006-2014 yılları arasında bilinmeyen bir dış kaynaktan 6,5 milyon avro yatırıldığı belirtilerek, Rato'nun tüm mal varlığının araştırılması talep edilmişti.



Söz konusu olayda Rato ile avukatı ve ortağı olan Domingo Plaza ve iş adamı Alberto Portuondo hakkında da soruşturma yürütülüyor. Portuondo kaçma riski olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.



Rato, 1996-2004 arasında İspanya'da Başbakan Yardımcısı ve ekonomi bakanlığı, 2004-2007 arası IMF Başkanlığı ve 2010-12 arasında Bankia bankasının başkanlığını yapmıştı.