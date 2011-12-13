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Dünya

İspanya'da yeni meclis ve senato iş başı yaptı MADRİD (A.A)

13 Aralık 2011 22:23

-İspanya'da yeni meclis ve senato iş başı yaptı MADRİD (A.A) - 13.12.2011 - İspanya'da muhafazakar sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) zaferi ile sonuçlanan 20 Kasım genel seçimleri sonrasında oluşan yeni meclis ve senato bugün işbaşı yaptı. Tek başına iktidarı yakalayan PP'nin meclis ve senato başkanlığı için aday gösterdiği isimler bugün seçilirken, Meclis Başkanı Jesus Posada, Senato Başkanı ise Pio-Garcia Escudero oldu. PP lideri ve İspanya'nın yeni başbakanı olacak Mariano Rajoy, Meclis ve Senato başkanlığı için tüm siyasi partilerle uyumlu olabilecek isimleri seçerken, yeni Meclis Başkanı Rosada ilk konuşmasında ''Vatandaşlar bizden verimli bir çaba göstermemizi bekliyor''dedi. İspanya'da yeni PP hükümetinin, gelecek hafta bakanlarını açıklayıp, Noel tatilinden önce yemin edip görevlerine başlamaları öngörülüyor. Bu arada İspanya Kralı Juan Carlos da, Kraliyet Sarayı'nda siyasi liderlere verdiği yemekte yaptığı konuşmada, ''İspanya'yı çok zor günler bekliyor'' uyarısında bulundu. Gündemin öncelikli konularının işsizlik ve terörizme karşı mücadele olacağına işaret eden Kral Juan Carlos ekonomik krize rağmen ''işsizliğe karşı verilecek savaşın kazanılmak zorunda olduğunu'' vurguladı. 

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