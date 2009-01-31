İspanya'da 'Türkiye'yi Düşlerken' defilesi

İspanya'nın Sevilla kentinde bu yıl 15. kez düzenlenen uluslararası flamenko moda fuarı SIMOF'a katılan İspanyol stilist Cristo Banez'in, "Türkiye'yi düşlerken" adı altında düzenlediği defile yapıldı.



İspanya'nın en büyük flamenko moda fuarı SIMOF'ta ilk defa Türkiye ile ilgili bir defile düzenlenirken, Türk ezgilerini flamenko ile birleştirerek müzik yapan Öykü-Berk adlı Türk grup da 40 dakika süren etkinliğe eşlik etti.



Türkiye'nin Endülüs Fahri Konsolosu Manuel Moreno Maestres'in katkılarıyla düzenlenen "Türkiye'yi düşlerken" defilesini hazırlayan stilist Banez, "Manuel yakın dostum ve onun sayesinde Türkiye'yi tanıdım ve çok sevdim" dedi.



Türkiye'den etkilendiğini kaydeden Banez, "Çingene kıyafetleri olan flamenko elbiseleri ile Türk figürlerinin bir karışımını yapmak istedim. Osmanlı tarihinden etkilenerek, günümüzdeki çağdaş Türkiye'nin flamenkodaki görünüşünü vermeye çalıştım" diye konuştu.



İspanyol stilist, çoğunlukta Türk kumaşı kullandığı elbiselerinde "sultanlardan, haremden, Sultan Ahmet Camisi ve Ayasofya'daki mozaiklerden" esinlendiğini ifade etti.



"Endülüs modasının en güçlü stilistlerinden biri" olarak gösterilen Banez, Türkiye ile bağlantılı ilk kez çalışma yaptığını vurgulayarak, "Bu başlangıç, gelecekte Türkiye ile ilgili daha çok şey yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.



Bu arada, aralarında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ender Arat'ın eşi Ayşe Arat'ın da yer aldığı 600'e yakın kişinin izlediği defile başlamadan önce podyumdaki dev ekranda Türkiye'nin tanıtım filmi gösterildi. Defileyi izleyenlere Türkiye tanıtım kitapçıkları dağıtıldı. Defile, izleyicilerden büyük alkışaldı.



SIMOF'a bu yıl 32 stilist, bin 200 kıyafet ile katılırken, flamenko ile ilgili 90 kadar markanın çalışmaları sergilendi.



(AA)