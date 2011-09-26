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Dünya

İspanya'da son güreş!

İspanyol kültürüyle özdeşleşen ancak hayvanseverlerin yasaklanması için mücadele ettiği geleneksel boğa güreşleri, Katalonya özerk bölgesinde tarihe karıştı.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - İspanyol kültürüyle özdeşleşen ancak hayvanseverlerin yasaklanması için mücadele ettiği geleneksel boğa güreşleri, Katalonya özerk bölgesinde tarihe karıştı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 2012’de yürürlüğe girecek yasa sonrası Katalonya’nın başkenti Barselona’da güreşlerin yapıldığı La Monumental Arena, dün yapılan ve 20 bin kişinin izlediği son güreşin ardından kapılarını bir daha açmamak üzere kapattı. Hayvanlara zulmedildiği gerekçesiyle konu, 2010’da hayvan hakları örgütlerinin topladığı 180 bin imzayla parlementoya taşınmıştı. Geçen yıl, temmuzdaki oylamayla boğa güreşleri yasaklanmıştı.

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