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Dünya

İspanya'da sigara yasağını genişletiyor

İspanya bir zamanlar sigara dumanı kaplı barları, kafeleri ve restoranlarıyla ünlüydü. Ünlüydü, çünkü artık o imaj geride kalıyor.

02 Ocak 2011 02:00

T24 - İspanya bir zamanlar sigara dumanı kaplı barları, kafeleri ve restoranlarıyla ünlüydü. Ünlüydü, çünkü artık o imaj geride kalıyor. Yeni yılda sigara tiryakilerine kötü bir haber var. 2006 yılında İspanya'da, kamusal alanlarda başlayan sigara yasağı genişletildi. Artık bar, restoran, kafeler ile hastane bahçeleri de dahil bir çok alanda sigara içmek yasak.

İspanya'da yeni yıl kimilerine umut, heyecan, sigara tiryakilerine de yeni yasaklar getirdi.

İspanya'da tiryakiler cumartesi gecesi saatler 24.00'ü vurduğunda son kez sigaralarını restoran, bar ve kafelerde özgürce içmenin tadını çıkardı.

Çünkü İspanya uzun bir süredir kademeli olarak uyguladığı sigara yasağını genişletti.

2006 yılından bu yana ülkede devam eden kamusal alanda sigara içme yasağı, bar, restoran, kafeler, okul bahçeleri, hastane önleri ve televizyon programlarında da uygulanmaya başlanacak.

Başbakan Zapatero ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin hazırladığı kanun tasarısı aralık ayında parlamentonun alt kanadında 154'e karşı 189 oyla kabul edilmişti.

Dumanlı restoranları ile ünlü İspanya'da uzun bir süredir hizmet sigara içilen ve içilmeyen bölümler olarak veriliyordu.

Ancak bu bile bar ve kafelerde satışların yüzde 15 oranında düşmesine sebep oldu.

O yüzden yeni yasaya işletme sahiplerinin isyanı büyük.

İşletmeciler, 145 bin kişinin uygulanacak bu yasakla işsiz kalacağını ve yüzde 10'luk bir küçülmeye gidileceğini iddia ediyor. Sağlık Bakanlığı ise aynı yasanın İngiltere, Fransa ve İtalya'da başarı ile uygulandığını ve ekonomiyi büyük ölçüde etkilemediğini örnek gösteriyor.

Yeni yasa ile İspanyollar ve turistler sadece tam açık alanlarda sigara içebilecek.



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