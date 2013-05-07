İspanya'da sağlık çalışanları 24 saat grev yapacak

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde kamuya bağlı 6 hastane ve 27 sağlık merkezinin yönetimlerinin özelleştirilmesi kararına karşı sağlık çalışanlarının 24 saatlik iş durdurma eylemi başladı.

AMYTS, SATSE, AFEM, USAE, FESİTESS, AME, SIME, CGT gibi sağlık sektörünün bağlı olduğu sendikaların aldığı grev kararı sonrasında 23.00 itibariyle Madrid'deki sağlık personelleri 24 saat sürecek grevlerine başladıklarını duyurdu.

Kent merkezindeki Reina Sofia Müzesi'nin önünde toplanan bir grup sağlık personeli, yaktıkları mumlarla büyük bir fiyonk yaparak, ekonomik krizden dolayı sağlık sektöründeki kesintileri ve reformları protesto etti. 75 bin sağlık personelinin destek vermesinin istendiği grevden dolayı, hastalara asgari hizmetin verileceği bildirildi.

Madrid'deki sağlık personelinin geçen yıl sonunda aynı sebeple yaptıkları grevlerden dolayı 50 binden fazla muayene ve 6 bin 500 kadar ameliyat ertelenmişti.

Madrid özerk yönetimi hükümetinin Sağlık Bakanı Javier Fernandez Lasquetty, grev kararını "tam bir sorumsuzluk" olarak değerlendirerek, sendikaları "siyasi görüşlere göre hareket etmekle" suçladı.

Grevler, 16, 22, 29 Mayıs ve 4 Haziran'da da devam edecek.