-İSPANYA'DA POLE POZİSYONU WEBBER'İN BARCELONA (A.A) - 21.05.2011 - Formula 1 İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi dereceyi Red Bull pilotu Mark Webber yaptı ve yarınki yarış öncesinde ''pole position''ın sahibi oldu. Webber, Katalunya Pisti'ni 1:20.981'de tamamladı ve takımına bu sezon 5. kez üst üste ''pole position''ın sahibi olma lüksünü tanıdı. İkinci sırada ise 1:21.181'lik derecesiyle yine Red Bull pilotu Sebastian Vettel yer aldı. 1:21.961 ile Red Bull takımına en yakın dereceyi elde eden McLaren pilotu Lewis Hamilton ise yarın 3. sırada başlayacak. Sıralama turlarında en iyi dereceleri elde eden ilk 8 pilot şöyle: 1. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:20.981 2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:21.181 3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:21.961 4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:21.964 5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:21.996 6. Vitaly Petrov (Lotus-Renault) 1:22.471 7. Nico Rosberg (Mercedes) 1:22.599 8. Felipe Massa (Ferrari) 1:22.888