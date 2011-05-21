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Spor

İSPANYA'DA POLE POZİSYONU WEBBER'İN BARCELONA (A.A)

21 Mayıs 2011 19:59

-İSPANYA'DA POLE POZİSYONU WEBBER'İN BARCELONA (A.A) - 21.05.2011 - Formula 1 İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi dereceyi Red Bull pilotu Mark Webber yaptı ve yarınki yarış öncesinde ''pole position''ın sahibi oldu. Webber, Katalunya Pisti'ni 1:20.981'de tamamladı ve takımına bu sezon 5. kez üst üste ''pole position''ın sahibi olma lüksünü tanıdı. İkinci sırada ise 1:21.181'lik derecesiyle yine Red Bull pilotu Sebastian Vettel yer aldı. 1:21.961 ile Red Bull takımına en yakın dereceyi elde eden McLaren pilotu Lewis Hamilton ise yarın 3. sırada başlayacak. Sıralama turlarında en iyi dereceleri elde eden ilk 8 pilot şöyle:  1. Mark Webber (Red Bull-Renault)              1:20.981 2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)         1:21.181 3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)           1:21.961 4. Fernando Alonso (Ferrari)                   1:21.964 5. Jenson Button (McLaren-Mercedes)            1:21.996 6. Vitaly Petrov (Lotus-Renault)               1:22.471 7. Nico Rosberg (Mercedes)                     1:22.599 8. Felipe Massa (Ferrari)                      1:22.888

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