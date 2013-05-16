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Dünya

İspanya'da maç sırasında çıkan kavgayı 5 yaşındaki çocuk durdurdu

Alejandro Rodriguez, teknik direktörü ve hakemi ayırarak, 'Yeter artık kesin kavgayı. Biz sadece futbol oynamak istiyoruz' diyerek adeta tüm futbolseverlerin isyanını dile getirdi

16 Mayıs 2013 17:46

İspanya'dan tüm dünyaya ders olabilecek bir haber geldi. Gran Canaria ve Las Palmas arasında oynanan minikler maçında saha bir anda karıştı. Gran Canaria teknik direktörü Ana Afonso bir pozisyon sonrasında hakeme sert bir şekilde itirazda bulunmaya başladı.

Ardından da Afonso ile hakem arasında tartışma başladı. İşte tam bu anda minik iki el, kavganın arasına girdi. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken Gran Canaria formasını giyen 5 yaşındaki Alejandro Rodriguez, teknik direktörü ve hakemi ayırarak, "Yeter artık kesin kavgayı. Biz sadece futbol oynamak istiyoruz" diyerek adeta tüm futbolseverlerin isyanını dile getirdi.

acunn.com'un haberine göre, herkesi şok eden bu tepkinin ardından ikili arasındaki tartışma hemen sona ererken karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Maç sonrasında en çarpıcı açıklama ise olayın kahramanlarından Ana Afonso'dan geldi: Bazen küçücük bir çocuk, koca bir adama ders verir" 5 yaşındaki Alejandro Rodriguez yaptıklarıyla sadece hocasına değil aslında tüm dünyaya bir ders verdi.

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