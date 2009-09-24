İspanya’da kralı ıslıklamak suç değil

Kral Kupası finalinde Kral Juan Carlos’un ve milli marşın ıslıklanmasında, İspanya Ulusal Mahkemesi suç unsuru bulmadı.



İspanya’da Athletic Bilbao ve Barcelona takımları arasında oynanan Kral Kupası finalinde ayrılıkçı bir grup taraftarın, milli marş çalındığında ve Kral Juan Carlos’un stada girmesinde ıslıkla protesto etmeleri mahkeme tarafından bir suç olarak görülmedi.



Geçtiğimiz 13 Mayıs’ta Valencia’nın Mestalla Stadı’nda oynanan Kral Kupası finalinde, İspanya’nın ayrılıkçılık yanlısı iki bölgesinin, Bask ve Katalonya’nın sembolleri olan Athletic Bilbao ve Barcelona takımları karşı karşıya gelmiş ve bazı taraftarlar İspanya Milli Marşı’nı ve Kral’ı ıslıklamıştı.



İspanya Ulusunu Savunma Vakfı (DENAES), ıslıklı protestoyu organize ettikleri gerekçesiyle “Catalunya Accio” ve “Platforma Pro-Seleccion Vascas” dernekleri hakkında davacı olurken, hâkim Santiago Pedraz bir suç unsuru olmadığı görüşüyle davayı kapatmıştı. İtiraz üzerine dava Ulusal Mahkeme’ye taşındı, burada da hâkim Pedraz’ın kararı onaylandı.



Ulusal Mahkeme ıslıklama olayı için “Çirkin bir tavrın da ötesinde. Ne yurtseverlik, ne de terbiyeye örnek olabilecek bir hareket” ifadesini kullandı.

