İspanya'da Katalanca açılımı

Türkiye'de Kürt açılımı tartışmaları devam ederken, ayrılıkçı sorunla yıllardır uğraşan İspanya'da da benzer bir adım atıldı. İspanya'nın Katalan bölgesinde sinema filmlerinde Katalan dilinin kullanılması zorunlu kılınıyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin hükümeti, parlamentoya sunduğu yeni sinema yasa tasarısında, Katalonya'da gösterilen filmlerde Katalan dilinin kullanılmasını zorunlu kılıyor.



Film yapımcıları, dağıtımcıları ve sinema sahiplerini etkileyecek yeni yasa tasarısına göre, Katalonya'da 15 kopyadan fazla gösterime çıkan tüm filmlerin en az yarısında Katalanca dublaj veya alt yazı olarak kullanılacak.

YASAYI UYGULAMAYANA CEZA GELECEK

Onaylanması halinde 4 yılda yürürlüğe girmesi beklenen yasaya uymayanlara 4 bin avrodan 75 bin avroya kadar para cezası öngörülüyor.



OKULLARDA KATALANCA ZORUNLU DİL

Katalonya'da, okullarda Katalancanın zorunlu olup İspanyolca'nın çok az öğretiliyor olması, resmi kurumlarda işlerin Katalanca yürütülmesi ve göçmenlere entegrasyon için Katalanca öğretilmesi gibi konulardan dolayı dille ilgili tartışmalar sürekli gündeme getiriliyor.