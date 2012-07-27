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Dünya

İspanya'da işsizlik rekor kırdı

İspanya'da birinci çeyrekte yüzde 24.4 olan işsizlik oranı, ikinci çeyrekte yüzde 24.6'ya yükseldi

27 Temmuz 2012 15:06

İspanya'da işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 24.6 ile rekor düzeye ulaştı.

 Ekonomisi zor durumda olan İspanya'da işsizlik rekor düzeye çıktı.

İspanya'da birinci çeyrekte yüzde 24.4 olan işsizlik oranı, ikinci çeyrekte yüzde 24.6'ya yükselerek rekor kırdı.

İspanya ulusal istatistik enstitüsünün açıkladığı oran, ülkenin demokratik yönetime döndüğü 1970'lerin ortalarından beri görülen en yüksek işsizlik.
Ülkedeki işsizlerin sayısı da 5.7 milyona yükseldi.

İspanyol hükümeti işsizlik oranının 2015'e kadar yüzde 22'nin altına düşmesini beklemiyor. (ntvmsnbc)

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