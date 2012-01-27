İspanya'da işsizlik 5 milyon kişiyi aştı

T24 -

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bu sayı 4.9 kişiydi. Üçüncü çeyrekte yüzde 21.5 olan işsizlik oranı, neredeyse son 17 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 22.8'e tırmanmış bulunuyor. 17 üyeli euro bölgesinde en yüksek işsizlik oranına sahip olan İspanya'nın bu yıl tekrar resesyona girmesi bekleniyor. İspanya Maliye Bakanlığı perşembe günü henüz istatistikler yayınlanmadan önce işsiz sayısının 5.4 milyon kişi olacağını tahmin etmişti.Yeni iktidara gelen sağ kanat Halk Partisi, işsizliğin daha fazla artmaması için çalışma yasalarında reform yapacağını vaadediyor. Perşembe günü İspanya çapında gösteriler düzenleyen memurlar hükümetin kemer sıkma politikalarını ve artan işsizliği protesto ettiler.