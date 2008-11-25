İspanya'da 'İsafobi' tartışması başladı

İspanya’nın bir kentinde devlet okulundaki dini sembollerin kaldırılmasının ardından Katolik Kilisesi’nin önemli bir ismi bu tür uygulamaları İsafobi olarak nitelendirdi



İspanya'nın Valladolid kentinde, mahkemenin bir devlet okulundaki dini sembollerin kaldırılmasına karar vermesi tartışmalara yol açarken, Katolik Kilise'sinden sert tepkiler geldi.



'Toplumumuz çok hasta'



İspanya'daki Katolik Kilisesi içinde önemli bir yere sahip olan Toledo Başpiskoposu Antonio Canizares, okulda dini sembolün kaldırılması kararını "Toplumumuz çok hasta" diye yorumlarken, Sevilla Başpiskoposu Carlos Amigo da "Kesinlikle birlikte yaşamayı teşvik etmiyor" şeklinde konuştu.



Başpiskopos Canizares, bir okulda haçın kaldırılması kararını ve geçen hafta İspanyol Meclisi'nde rahibe "Madre Maravillas" anısına plaket takılmasına onay verilmemesini "İsa korkusunun (İsafobia) göstergesi" olduğunu ileri sürdü.



Bu arada ana muhalefette bulunan muhafazakar görüşlü Halk Partisi de (PP) mahkeme kararı olduğu için saygı duyduğunu belirtse de "Sınıflarda haç olması İspanyolların çoğunluğunu rahatsız etmiyor. PP'yi de rahatsız etmiyor" açıklamasında bulundu.



Eğitim Bakanı Mercedes Cabrera ise yapılan tartışmalarla ilgili "Okulların kendi özerklikleri var ve diğer konularda olduğu gibi bu konuda da okulların alacakları kararlara saygı göstermek gerekir. Öğrencileri, velileri ve onların neler düşündüklerini okul müdürlükleri kadar iyi bilen kimse yok. İnisiyatifi ellerine alıp meseleyi onlar çözmeliler" dedi.



Valladolid'de Macias Picavea adlı devlet okuldaki bir grup ailenin 2005 yılında açtıkları dava 22 Kasım'da sonuçlanmış ve mahkeme, anayasanın eşitlik ve vicdan özgürlüğü konularındaki 14. ve 16. maddesine atıfta bulunarak, okuldaki dini sembollerin kaldırılmasına karar vermişti.

