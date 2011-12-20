-İspanya'da hükümet güvenoyu aldı MADRİD (A.A) - 20.12.2011 - İspanya'da 20 Kasım'da yapılan erken genel seçimleri kazanan Halk Partisi (PP), gelecek 4 yıl boyunca tek başına iktidar olarak ülkeyi yönetmek için gerekli güvenoyunu meclisten aldı. Mecliste iki gün süren konuşmalarda yeni hükümetin programını açıklayan ve diğer siyasi partilerin meclis grup sözcülerinin sorularını yanıtlayan PP lideri Mariano Rajoy, güvenoyunun alınmasının ardından İspanya'nın demokrasi tarihinin 6. başbakanı oldu. 350 sandalyeli mecliste PP'nin 186 milletvekili bulunurken, güven oylamasında 187 evet, 149 hayır, 14 çekimser sonucu çıktı. İspanya'daki siyasi sistem gereği Rajoy, Meclis Başkanı Jesus Posada tarafından ülkenin yeni başbakanı olduğunun Kral Juan Carlos'a duyurulmasının ardından yarın Kral huzuruna çıkarak yemin edecek. Rajoy daha sonra resmen başbakan olarak bakanlarını açıklayacak ve yeni bakanlar da Kral huzurunda yemin edecekler. Öncelikli hedefi ekonomik krize ve işsizliğe karşı mücadele olacak Rajoy hükümetinde, Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısını cuma günü yapması öngörülüyor. Bu arada Bask bölgesindeki ayrılıkçı ve sol görüşlü siyasi hareketin koalisyonu olarak kurulan ve ilk defa meclise giren Amaiur'un meclis sözcüsü İnaki Antigüedad ile İspanya'nın yeni başbakanı Marino Rajoy arasında yaşanan, ETA ile ilgili söz düellosu dikkati çekti. Amaiur sözcüsü, konuşmasında, ''devletçi ve radikal'' olmakla suçladığı Rajoy'a hitaben ''Birbirimizi anlamaya mahkumuz. Bask halkının büyük çoğunluğu, Bask meselesinin siyasi bir sonucu olduğunu ve bunun aşılması gerektiğini düşünüyor. Bizim bu meclisteki hedeflerimizden bir tanesi Bask'ın ulusal haklarının talep edilmesi olacak. Barış, düşmanla yapılır, dostla değil. Biz buraya bağımsızlık talep etmeye gelmedik, siyasi soruna çözüm için geldik'' ifadelerini kullandı. ''Ne ben ne de İspanyol toplumu, size kesinlikle birşey borçlu. Hükümetin atması gereken tek adım yasaları uygulamaktır'' diyen Rajoy ise, ''ETA örgütünün geri dönüşü olmayacak şekilde kendisini feshetmesini, İspanyolları tehdit etmemeyi ve şantaj yapmamayı garanti etmesini'' isteyip, Amaiur'un da bu amaca odaklanması gerektiğini savundu. PP'nin meclis grup sözcüsü Alfonso Alonso da yeni yasama döneminde Amaiur'un ETA'yı kınaması için ısrarcı olacaklarını vurguladı.