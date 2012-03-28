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Ekonomi

İspanya'da hayat kadınlarından bankacılara 'birlikte olmama' cezası

Ekonomik kriz yaşanan İspanya'da, hayat kadınları, ailelere ve küçük işletmelere kredi verinceye kadar bankacılarla birlikte olmayacak.

28 Mart 2012 11:04

 

Avrupa'yı sarsan ekonomik krizin hedefindeki ülkelerden biri olan İspanya'da, hayat kadınları bankacılara yönelik harekete geçti.
 
Ülkede üst düzey yöneticilere eskortluk eden kadınların üye olduğu sendika, İspanyol ailelere ve küçük işletmelere kredi verinceye kadar bankacılarla birlikte olmayacaklarını açıkladı.
 
Sendikaların bu kararı almasını sağlayan gelişme ise, bir hayat kadınının konuyla ilgili bir bankacıyı ikna etmesi.
 
Bu olayı duyuran, ABD'nin en fazla takip edilen bloglarından Huffington Post oldu.
 
Habere göre, sendika kararı, bir eskort kadının bankacılardan birine, topluma sorumluluklarını yerine getirene kadar kendisine sunduğu hizmetleri keseceğini söyleyip, bankacıyı ikna etmesinin ardından aldı.

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