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Dünya

İSPANYA'DA HAVA TRAFİĞİNİ ORDUYA DEVREDEBİLİR MADRİD (A.A)

04 Aralık 2010 01:16

-İSPANYA'DA HAVA TRAFİĞİNİ ORDUYA DEVREDEBİLİR MADRİD (A.A) - 03.12.2010 - İspanya'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle hava trafiğinde kaos yaşanırken, hükümet, trafiğin kontrolünü orduya devretmeye hazırlanıyor. Geniş kitlelerin seyahate çıkmaya hazırlandığı uzun ulusal tatil öncesinde, grev sebebiyle 8 havaalanı kapatıldı.   Hükümet yaptığı açıklamada, hava trafik kontrolörlerinin işbaşı yapmaması halinde, hava trafiğinin kontrolünü ordunun üstlenmesine izin vereceğini bildirdi. Açıklamada, kontrolörler derhal işbaşı yapmaya davet edildi ve "aksi halde savunma, hava sahasının kontrolünü üstlenecek" denildi.  (AP-REM-SRP)

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