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Dünya

İSPANYA'DA HAVA GREVİNE KARŞI OLAĞANÜSTÜ HAL   MADRİD (A.A)

04 Aralık 2010 16:06

-İSPANYA'DA HAVA GREVİNE KARŞI OLAĞANÜSTÜ HAL    MADRİD (A.A) - 04.12.2010 - İspanya'da hava trafiğinin büyük ölçüde durmasına yol açan hava kontrollerinin grevinin ikinci gününde, hükümet olağanüstü hal ilan etti. Başbakan Yardımcısı Alfredo Perez Rubalcaba, acil bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, bunun hava kontrolörlerinin işlerine dönmeleri talimatı anlamına geldiğini ve reddetmeleri halinde de iç hizmet kanunu uyarınca haklarında kovuşturma açılabileceğini, hapis cezasına çarptırılabilecekleri bildirdi. Rubalcaba, daha önce havaalanlarında durumun normale dönmemesi halinde olağanüstü hal ilan edeceklerini açıkladıklarını ve şimdi de durumun normale dönmediğini gördüklerini belirtti.     Başbakan yardımcısı ayrıca, İspanyol hava sahasının yarına kadar kapalı kalacağını kaydetti.    Hava kontrolörlerinin grevi üzerine dün ülkedeki ana havaalanlarındaki bütün iç ve dış hat uçuşları hemen dururken, ordu hava kontrol kulelerinin idaresini ele almıştı.    

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