-İspanya'da halk sandık başında MADRİD (A.A) - 20.11.2011 - İspanya'da bugün yapılan erken genel seçimlerde oy kullanma işlemine yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlandı. Toplam 35 milyon 776 bin 615 seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde, 1,5 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak. Seçim günü tüm İspanya yağışlı olurken, ülkenin güneyindeki Akdeniz kıyılarında gün içerisinde şiddetli yağmurlar beklendiği bildirildi. Başbakanlık için yarışan iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) adayı Alfredo Perez Rubalcaba ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) adayı Mariano Rajoy'un erken saatlerde oylarını kullanacakları duyuruldu. Bu arada yurt dışında yaşayan 1 milyon 479 bin 314 İspanyolun posta ile oy kullanma işlemi 19 Kasım cumartesi akşamı sona ererken, 135'i Türkiye'deki İspanyollar olmak üzere toplam 138 bin 31 kişinin bu şekilde oy verme hakkını kullandığı açıklandı. Seçimlerin toplam maliyetinin, 2008'deki son seçimlere göre yüzde 6 azaltılarak, 124 milyon avro olduğu belirtildi. 350 milletvekili ve 208 senatörün seçileceği genel seçimler için ülke genelinde 221 bin 179 sandık kurulurken, oy verme işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. İspanya'da son genel seçimlerde olduğu gibi, sandıkların kapanmasından yaklaşık 3 saat sonra ülke genelindeki tüm resmi sonuçların çok büyük oranda belli olması bekleniyor.