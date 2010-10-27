İspanya'da fahişelere fosforlu yelek zorunluluğu

T24- İspanya'nın L'leida kentinde otoyol kenarında çalışan fahişeler, trafik cezası yememek için fosforlu yelek giymeye başladı.







Polis, yelekleri giymeyen kadınlara, tehlike yaratmak suçundan 40 euro ceza kesiyor.

Yetkililere göre, trafik yasası, otoyolda çalışan herkesin fosforlu yelek giymesini öngörüyor.





Lleida kentinde sokaklarda fahişelik yapmak yasaklanmıştı. Bir polis sözcüsü, yelek giymeyen kadınların hem kendilerini hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attıklarını belirterek son birkaç aydır yasayı sıkı bir şekilde uygulamaya başladıklarını söyledi.





Els Alamus Belediye Başkanı Josep Maria Bea, fosforlu yelek giymenin kentteki fuhuş sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi.





İspanyol yasaları fuhuşa izin veriyor. Ancak fahişelerin sırtından para kazanmak suç sayılıyor.









(BBC Türkçe'nin haberi)