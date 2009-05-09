İspanya'da en hızlı Rosberg



Formula 1'de sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'si öncesi yapılan ilk antrenmanlarda Nico Rosberg ve Jenson Button en iyi derecelerin altına imza attı.



Katalunya pistinde yapılan ilk antrenman seansının en hızlı ismi şamipyona lideri Jenson Button'dı. Bu sezon üç yarış kazanan İngiliz pilot, 1 dakika 21. 799 saniyelik derecesiyle bir buçuk saatlik ilk antrenman seansının birincisi oldu.



İkinci seansa ise Williams Toyota pilotları damga vurdu. Sezon başından beri antrenmanlarda iyi dereceler elde eden Nico Rosberg, İspanya'da da 1.21.588 ile ilk günün en iyi zamanına imza attı.



Rosberg'i takım arkadaşı Kazuki Nakajima ve Renault'nun evsahibi pilotu Fernando Alonso izledi.



Jenson Button ikinci antrenman seansını 6'ıncı sırada tamamladı. Son şampiyon Lewis Hamilton ancak 13'üncü, Ferrari pilotları ise 10 ve 15'inci sıraları alabildi.



