İspanya'da eleştiri okları Arda Turan'a

İspanyol basını, La Liga'nın 14. haftasında 1-1 biten El Clasico'da Real Madrid'in son dakikada gelen beraberlik golüne neden olan faulü yapan Barcelonalı Arda Turan'ı, karşılaşmanın en kötülerinden biri olarak değerlendirdi.

Müsabakanın son 12 dakikasında oynayan milli futbolcu Arda, Marcelo'ya yaptığı faulden dolayı özellikle Katalan basını tarafından ciddi eleştiriler aldı. Yorumlarda, Barcelona'da ilk 11'de başlayan Andre Gomes'in takıma katkı sağlayamadığı, yerine oyuna giren Arda'nın da sonucu değiştiren bir hata yaptığı konusunda birleşildi.

Sport gazetesi, "Sergio Ramos'un golü, Arda'nın gereksiz faulünün ardından geldi. Türk futbolcu, bu hatadan başka maçta hiçbir şey yapmadı." diye yazdı. Diğer bir Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo da "90. dakikada, ceza sahasından uzakta ama kaleyi çaprazdan gören bir yerde, sırtı kaleye dönük bir futbolcuya faul yapmanın haklı gösterilecek hiçbir yanı yoktur. Arda'nın oyunda kaldığı süre ancak bu şekilde tanımlanır." ifadelerini kullandı.

Arda'nın, Real Madrid'in golünde "kusurlu" olduğunu kaydeden El Periodico gazetesi, "Andre Gomes'in yerine girdi, beraberliğin faulünü yaptı. Andre Gomes, Arda Turan veya Denis Suarez'e 'Xavi veya Iniesta olun' demek haksızlık olur." yorumunda bulundu.

Marca gazetesi de "Son dakikalarda takımına yardım etmeliydi ama 90. dakikada Marcelo'ya yaptığı faul, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi." değerlendirmesini yaptı.