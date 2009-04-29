İspanya'da domuz gribi vakaları 4'e yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen domuz gribi vakalarının sayısının 4'e çıktığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Castilla La Mancha bölgesinde 2, Valencia ve Bask bölgelerinde de 1'er vakada domuz gribinin kesinlik kazandığı, ayrıca 59 hastanın şüpheli olarak gözetim altında tutulduğu bildirildi.



Domuz gribi görülen kişilerin hepsinin son 10 gün içinde Meksika'da bulunduğu, bu 4 kişiden 3'ünün aynı uçakta İspanya'ya geri döndükleri ifade edildi. Hastaların tedaviye olumlu cevap verdikleri ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

