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Dünya

İSPANYA'DA DEPREM MADRİD (A.A)

12 Mayıs 2011 00:09

-İSPANYA'DA DEPREM MADRİD (A.A) - 11.05.2011 - İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinin Lorca ilçesinde yerel saat ile 17.05 (TSİ 18.05) ve 18.47'te (TSİ 19.47) meydana gelen iki deprem sonrasında bazı binaların çöktüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. İspanyol haber ajansı EFE'nin verdiği bilgilerde ilk depremin Richter ölçeğiyle 4,4 ikincisinin ise 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.  İlk belirlemelere göre ikinci depremin ardından Lorca'da iki binanın çöktüğü ve en az dört kişinin öldüğü kaydedildi. İspanya'nın tüm güney bölgesinde hissedilen depremin paniğe yol açtığı ve bazı yerleşim yerlerinde halkın meydanlara çıktığı ifade edildi.

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