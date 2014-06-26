İspanya'da bir 'TÜRGEV' hikayesi; prenses yolsuzluktan yargılanabilir

İspanya’da soruşturma hâkimi geçen hafta tahtı babası Kral Juan Carlos’tan (76) devralan Kral 6’ncı Felipe’nin (46) kızkardeşi Prenses Cristina (49) hakkında yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak yargılanması yönünde iddianame sundu.

Buna Prenses Cristina’nın avukatları gecikmeden itiraz etti. Prenses Cristina hakkındaki suçlama eşiyle birlikte kurdukları şirkete bir hayır kuruluşu üzerinden para aktarmak. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Prenses, konuyla ilgili şubat ayında yargıca ifade vermiş ve şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgisi olmadığını, işleri eşi Inaki Urdangarin’e bıraktığını savunmuştu.

Usulsüz para aktarımı

Sorgu hâkimi Jose Castro, iddianamesinde “Inaki Urdangarin’in (46) işlediği suçları eşinin rızası olmadan gerçekleştirmiş olmasını” inandırıcı bulmayarak, Prensesi suç ortaklığıyla itham etti. İddianameye göre Prenses’in yönetiminde ve Palma de Mallorca Dükü Urdangarin’in de başkanlık koltuğunda olduğu Noos adlı kâr amacı gütmeyen bir dernekten, çiftin şirketine usulsüz para aktarıldı. Prenses ve Dük’ün lüks harcamaları için bu paradan 8 milyon euro harcadığı iddia ediliyor.

11 yıla kadar hapis cezası

Prenses Cristina suçlu bulunursa 11 yıla kadar hapis cezası alabilir. Dük Urdangarin’in de 20 yıla yakın hapis cezası alma ihtimali bulunuyor. Hâkim, prensesin avukatlarının itirazlarını inceleyecek. 3 yıldır süren soruşturmanın ardından davanın başlatılıp başlatılmama kararını Palma de Mallorca bölgesel mahkemesi verecek.