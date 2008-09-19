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Dünya

İspanya'da bir kapatma daha

İspanya Yüksek Mahkemesi, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Milliyetçi Hareketi'nden (ANV) sonra Bask Komünist Partisi'ni de (PCTV) kapattı.

19 Eylül 2008 03:00

İspanya Yüksek Mahkemesi, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Milliyetçi Hareketi'nden (ANV) sonra Bask Komünist Partisi'ni de (PCTV) kapattı.

Terör örgütü ETA'yla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle kapatılmaları istemiyle geçen ocak ayında sosyalist hükümet ve savcılık tarafından açılan davaları sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, PCTV'nin oy birliğiyle kapatıldığını açıkladı.

Toplam 3 parti yasaklandı

İspanya'nın iki büyük siyasi partisinden, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) 29 Haziran 2002 tarihinde çıkardığı ve terör örgütü ETA ile bağlantılı kurumların siyasete girmesinin önlenmesinin hedef alındığı Siyasi Partiler Yasası'nı kullanan Yüksek Mahkeme, bu zamana kadar Batasuna, ANV ve PCTV ile birlikte 3 siyasi partiyi yasaklamış oldu.

ETA'nın siyasi faaliyetlerini yürütmekle suçlanan Batasuna'nın 2003 yılında kapatılmasının adından bu partiye bağlı sempatizanları faaliyetlerini ANV ve PCTV aracılığıyla yürütürken, her iki parti de bu zamana kadar ETA'nın yaptığı saldırıları kınamamıştı.

Başka isimle parti kurmaları da yasak

Kapatılan partiler hakkındaki gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde çıkmasının ardından partilerin tüm siyasi faaliyetleri durdurulacak, parti binaları ve internet siteleri kapatılacak, parti üyelerinin gelecekte başka bir isimle parti kurmaları yasaklanacak ve partinin tüm mal varlıklarına el konulacak.

Ancak her iki partinin kapatılmasında son nokta, yapılacak itirazlar sonrasında gelecek aylarda Anayasa Mahkemesi tarafından konulacak. (AA)

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