-İSPANYA'DA ''AŞK-I MEMNU'' RÜZGARI GIJON (A.A) - 03.09.2010 - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Selman Ada'nın bestelediği Halit Ziya Uşaklıgil'in sevilen eseri ''Aşk-ı Memnu''nun operasını, İspanya'nın Gijon kentinde sahneledi. Gijon Şehir Meclisi tarafından düzenlenen 2010 yılı Antonio Medio Sezonu kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Jovellanos Tiyatrosu'nda sahnelenen operanın İspanya'daki gösterisini, eserin bestecisi Selman Ada yönetti. Tarık Günersel tarafından librettosu yazılan Aşk-ı Memnu, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Murat Göksu'nun rejisiyle, İspanyol sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzmir'den getirilen özel dekor ile 130 sanatçının görev aldığı opera, yurt dışındaki ilk gösteriminde ilgiyle karşılandı. Aşk-ı Memnu operasının Jovellanos Tiyatrosu'ndaki prömiyerine, Gijon Belediye Başkanı Paz Fernandez Felgueroso, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri, Türk ve İspanyol basın mensuplarıyla, Asturias bölgesinden sanatseverler katıldı. Oyunun sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Gijon Belediye Başkanı Felgueroso, İzmirli sanatçıları ve sahnelenen oyunu oldukça başarılı bulduğunu belirterek, ''İZDOB'un, Aşk-ı Memnu eserini bizim şehrimizde sergilemesinden onur duyduk. Bundan sonraki sanatsal faaliyetlerde Türkleri kentimizde görmek isteriz'' diye konuştu. İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü Aytül Büyüksaraç ise, ikinci kez geldikleri İspanya'da sahneledikleri Aşk-ı Memnu operasına gösterilen ilginin kendilerine gurur verdiğini ifade ederek, ''İspanya'da ilk kez bir Türk operasını sahnelemenin gururunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda bir Türk operasının yurt dışındaki ilk gösterimi. İzmir operası olarak ülkemizi ve İzmir'i başarıyla temsil etmemizde desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz'' dedi. Gecenin sonunda İspanyol sanatseverler, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçılarını uzun süre ayakta alkışladı.