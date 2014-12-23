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Dünya

İspanya'da 26 bin kilo döner etine el konuldu

İspanya'da çoğu gerekli sağlık şartlarına uymayan 26 bin kilo ete el konuldu

23 Aralık 2014 21:14

İspanya tarihinin en büyük döner operasyonunu gerçekleştirdi. İspanya'nın Katalonya bölgesinde gerçekleşen operasyonlarda toplam 26 bin kilo döner etine el konulduğu bildirildi. Dönerlerin çoğunun gerekli sağlık şartlarına uymadan piyasaya sürülmek üzere depolarda bekletildiği öğrenildi. 

Mehmet Çiftçi’nin polis yakalanan döner etlerinin sağlığa zararlı olduğu vurgulayarak bunların gümrük kontrolünden geçmeden İspanya'ya nasıl sokulduğunu araştırmaya başladı. Dönerlerin Orta Avrupa ülkelerinden İspanya'ya getirildiği ifade edildi.

Operasyonlar sonucu ayrıca döner kebap işi ile uğraşan iki şirkete de geçici olarak kapatma cezası verildi. İspanyol polisi geçtiğimiz günlerde de Madrid'de döner işi ile uğraşan 25 işyerine operasyon düzenlemiş ve restoranların çoğunda yüzde 60'lara varan sığır etine karıştırılmış at, tavuk ve hindi etine rastlandığını duyurmuştu.

 

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