İspanya’da 12 ayda 2 milyon kişi işini kaybetti

İspanya'da işsizlik oranı mart ayı sonunda yüzde 17,4'e çıktı.



Durgunlukla mücadele eden ülkede, son 12 ayda neredeyse 2 milyon kişi işini kaybetti.



Ulusal İstatistik Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, İspanya'da işsizlik oranı 2008 yılı sonuna göre, ilk çeyrek sonunda 3,45 puan arttı. Toplam işsiz sayısı ise 4 milyona ulaştı.



On yıldan fazla süren kararlı büyümesiyle Avrupa'nın başarı hikayelerinden biri olan İspanya ekonomisi, gayrimenkul balonunun patlaması ve sıkı kredi koşulları nedeniyle son 1-2 yılda çöktü.

