T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İspanya’da 12 ayda 2 milyon kişi işini kaybetti

24 Nisan 2009 15:11

İspanya'da işsizlik oranı mart ayı sonunda yüzde 17,4'e çıktı.

Durgunlukla mücadele eden ülkede, son 12 ayda neredeyse 2 milyon kişi işini kaybetti.

Ulusal İstatistik Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, İspanya'da işsizlik oranı 2008 yılı sonuna göre, ilk çeyrek sonunda 3,45 puan arttı. Toplam işsiz sayısı ise 4 milyona ulaştı.

On yıldan fazla süren kararlı büyümesiyle Avrupa'nın başarı hikayelerinden biri olan İspanya ekonomisi, gayrimenkul balonunun patlaması ve sıkı kredi koşulları nedeniyle son 1-2 yılda çöktü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24