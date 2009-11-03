İspanya, yabancıların vergisini ikiye katladı

İspanya'da sosyalist hükümet, ülkede çalışıp yaşamasına rağmen ikameti bulunmayan yabancıların ödediği gelir vergisi oranının iki kat artırılması için meclisteki diğer partilerle anlaştı.

Mecliste yapılan 2010 yılı bütçe görüşmelerinde, ülkede çalışan ancak ikameti olmayan yabancıların ödediği gelir vergisi oranları da gündeme geldi.

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), muhalefetteki küçük partilerden komünist görüşlü Birleşik Sol ve Yeşiller ittifakı (IU-ICV) ile Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) partisiyle anlaşarak, yabancıların ödediği gelir vergisinin yüzde 24'ten yüzde 43'e çıkarılacağı açıklandı. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yapılacak sözleşmelerde geçerli olacak yeni yasa, yıllık kazancı 600 bin avrodan yüksek olan yabancılar için geçerli olacak.

İspanya'da 2004 yılında yürürlüğe giren ve ilk olarak Real Madrid'e transfer olan İngiliz futbolcu David Beckham'ın yararlanmış olmasından dolayı basında "Beckham yasası" olarak adlandırılan mevcut yasa gereği, çalışan yabancılar İspanyollara oranla çok daha az gelir vergisi ödüyordu. Mevcut yasa, yabancı firmaları, işadamlarını İspanya'da iş yapmaya teşvik etmek için çıkarılsa da özellikle futbol dünyasında büyük tartışmalara neden olmuştu.

Öyle ki, Real Madrid, Barcelona gibi büyük kulüplerde oynayan yabancı futbolcular hem daha fazla para kazanıp hem de İspanyol futbolculara oranla çok daha az gelir vergisi ödüyorlar. Yeni yasa bu dengesizliği ortadan kaldırmayı hedeflese de, Real Madrid'e rekor fiyata transfer olan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı Kaka gibi sezon başına 10 milyon Avro'ya yakın kazanan futbolcular sözleşmelerini 2009 yılında yapmalarından dolayı 2010 yılında yürürlüğe girecek yeni yasanın dışında kalıp, düşük oranlı vergi ödemeye devam edecekler.