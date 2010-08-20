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Ekonomi

İspanya yabancı doktor arıyor

İspanya'nın farklı özerk yönetimlerinde, AB dışındaki ülkelerden gelecek yabancı doktor ve mühendisler aranıyor.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- İspanya'nın farklı özerk yönetimlerinde, AB dışındaki ülkelerden gelecek yabancı doktor ve mühendisler aranıyor.
    

İspanyol haber ajansı EFE'nin, Kamu Çalışanı Servisi adlı birimin yayınladığı kataloğa dayanarak verdiği haberde, İspanya'da oturmayan ve AB vatandaşı olmayan yabancılara yönelik birçok özerk yönetim bölgesinde iş imkanı olduğu belirtildi.

Özellikle Asturias, Kanarya Adaları ve Murcia bölgesinde yabancı doktor ve mühendis açığı bulunduğu, Kamu Çalışanı Servisi'nin sunduğu kataloğa göre başvuruların yapılabileceği kaydedildi.

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