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Ekonomi

İspanya ve Yunanistan'ın borçlanma faiz oranı düştü ATİNA/MADRİD (A.A)

16 Ağustos 2011 16:58

-İspanya ve Yunanistan'ın borçlanma faiz oranı düştü ATİNA/MADRİD (A.A) - 16.08.2011 - İspanya ve Yunanistan'ın borçlanma faiz oranı düştü. Yunanistan Borçlanma Ajansı, bugün düzenlediği 3 ay vadeli bono ihalesinde 1,3 milyar avro borçlandı. Yaklaşık üç kat talebin geldiği ihalede ortalama faiz oranı yüzde 4,50'ye geriledi. Ajansın 19 Temmuz'da düzenlediği 3 ay vadeli bono ihalesinde ortalama getiri oranı yüzde 4,58 düzeyindeydi. Ağır bir kamu borç sorunuyla mücadele eden Yunanistan, 9 Ağustos'ta yaptığı altı ay vadeli hazine tahvili ihracında ortalama 4,85 faiz oranıyla 812,5 milyon avro borçlanmıştı. Öte yandan, İspanya, 12 ve 18 ay vadeli tahvil ihalelerinde 5,7 milyar avro borçlandı. Yaklaşık iki kat talebin geldiği 12 ay vadeli tahvil ihalesinde ortalama getiri oranı yüzde 3,34'e, üç kat talebin geldiği 18 ay vadeli tahvil ihalesinde ise ortalama faiz oranı 3,59'a geriledi. İspanya'nın 19 Temmuz'da düzenlediği 12 ay vadeli tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 3,7, 18 ay vadeli ihalede ise yüzde 3,91 seviyesinde bulunuyordu.

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