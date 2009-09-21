İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon!

Basketbolda Avrupa şampiyonu İspanya. Polonya'da düzenlenen 2009 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 85-63 yenen İspanya, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.



Karşılaşmaya Pau Gasol'ün pota altından bulduğu sayılarla başlayan İspanya, Sırbistan savunmasının yıldız oyuncuya getirdiği ikili sıkıştırmaları iyi değerlendirince, bulduğu boş şutlarla farkı daha ilk çeyrekte 15 sayıya kadar çıkardı.



İkinci çeyreğe Ivan Pauniç ve Kosta Peroviç gibi savunmacı oyuncularıyla başlayan Sırbistan, tempoyu düşürmeyi başardı. Ancak bu bölümde de İspanya hücum ribaundları sonrasında bulduğu ikinci şans sayılarıyla farkı korudu ve devre 52-29 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçın ikinci yarısında Sırbistan'ın çabaları farkın kapanmasını sağlayamadı. İspanya kadrosundaki tüm oyuncular süre alırken, karşılaşma da 85-63 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.



İspanya'da 22 dakika sahada kalan Pau Gasol 18 sayı, 11 ribaund ve 3 blokla oynarken, Rudy Fernandez de 13 sayı, 3 ribaund ve 5 asist üretti. Sırbistan'ın en skorer ismiyse 15 sayı kaydeden Uros Tripkoviç oldu.



Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan İspanya'da Pau Gasol turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Gasol, İspanya'nın dünya şampyionu olduğu 2006 yılında da MVP ödülünü almıştı.

