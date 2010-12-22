-İSPANYA SİGARA YASAĞINI GENİŞLETTİ ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - İspanya'da sigara yasağını genişleten yeni yasa kabul edildi. Yeni yasayla, 2006'da kapalı kamusal alanda uygulanmaya başlayan sigara yasağı, barlar, restoranlar, hastane yakınları, okul bahçesi ve televizyon programlarında da uygulanmaya başlayacak. Yasak 2 Ocakta yürürlüğe girecek. Başbakan Jose Luis Rodrigues Zapatero ve iktidardaki Sosyalist Partinin sunduğu yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında 154'e karşı 189 oyla kabul edildi. Mecliste dün yapılan oylamada, kumarhaneler ve barlarda sigara içilebilen alanlara izin verilmesi yönündeki yasa değişikliği teklifi de reddedildi.