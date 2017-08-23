İspanya saldırılarının zanlısı: Tek amacım kâr etmekti

İspanya'daki çifte saldırıdan sorumlu tutulan 4 zanlı mahkemede ifade verdi. Zanlılardan biri, hücrenin ‘ideolojik lideri' olduğu söylenen imamın, Barcelona'daki anıtın önünde kendini havaya uçurmaya dair planı anlattı. Ripoll’de internet kafe sahibi olan zanlı El Karib hücrenin üyesi olduğu söylenen 2 kişiye uçak bileti alırken tek amacının 'kâr elde etmek' olduğunu savundu.

İspanya’nın Barcelona ve Cambrils kentlerinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen 4 zanlı, hakim karşısına çıktı. Zanlılardan Muhammed Huli Şemlal, Barcelona ve Cambrils’teki saldırılardan sorumlu 12 kişilik örgüt hücresiyle ilgili ifade verdi. 21 yaşındaki Şemlal ve zanlılardan 28 yaşındaki Dris Ukabir, Abdülbaki es Sati adlı imamın 12 kişilik hücrenin ‘ideolojik lideri’ olduğunu söyledi. Ukabir’le birlikte 4 zanlı arasında yer alan Muhammed Ala ile Sahal el Karib ise saldırının bir parçası oldukları iddialarını reddetti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Alcanar’daki patlamanın ardından hayatta kalan tek zanlı Şemlal, zemin katta olduğu için ölmediğini söyledi. Şemlal, ifadesini tekerlekli sandalyeden verdi. İkinci zanlı Dris Ukabir ise saldırıda kullanılan minibüsleri kiralayan kişi olduğunu söylerken, bunların bir evin taşınması için kullanılacağını düşündüğünü öne sürdü. Öte yandan ilk ifadesinde kardeşi Musa tarafından kimliğinin çalındığını iddia eden Dris’in, bunu korkudan söylediği belirtildi.

"Tek derdim kâr elde etmekti"

Üçüncü zanlı Ala, Cambrils'teki saldırıda kullanılan aracın kendi adına kayıtlı olduğunu fakat kardeşi tarafından kullandığını söyledi. Ala’nın bir kardeşinin Cambrils'te öldüğü, diğerinin ise Alcanar’daki patlamada hayatını kaybettiği sanılıyor.

Ripoll’de internet kafe sahibi olan dördüncü zanlı El Karib ise hücrenin üyesi olduğu söylenen 2 kişiye uçak bileti alırken tek amacının 'kâr elde etmek' olduğunu savundu.