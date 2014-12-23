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Dünya

İspanya Prensesi yolsuzluktan yargılanacak

Prenses Cristina eşinin vergi kaçakçılığı yapmasına yardımcı olmakla suçlanıyor

23 Aralık 2014 10:19

İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin ablası Prenses Cristina yolsuzluğa karışmaktan yargı önüne çıkacak.

Palma de Mallorca'da bir hâkim, kocasının iş ilişkileriyle bağlantılı iki vergi kaçakçılığı davasından Cristina'nın yargılanmasına hükmetti.

Prenses Cristina eşinin vergi kaçakçılığı yapmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Cristina'nın eşi, eski Olimpik hentbolcu Inaki Urdangarin hakkında zimmetine para geçirmek ve milyonlarca euro değerinde kara parayı kamu fonları aracılığıyla aklamaktan iki dava bulunuyor.

İlk kez İspanyol kraliyet ailesinin bir üyesi yargı önüne çıkıyor. Cristina Federica de Borbon y Grecia Juan taht veraseti sıralamasında altıncı sırada bulunuyor. 19 Haziran'da taç giyen İspanya Kralı 6'ncı Felipe "dürüst ve şeffaf bir monarşi" sözü vermişti. İspanyol kamuoyunda davanın Kral'ı zor durumda bıraktığı yorumu yapılıyor.

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