İspanya Prensesi kadife koltukta yargılanacak

Vergi kaçırma ve para aklama iddialarıyla suçlanan Prenses Cristina, İspanya Kralı babasının portresinin karşısına yerleştirilen kadife koltukta savunma yapacak.

Kral Juan Carlos’un (76) en küçük kızı Prenses Cristina (48), bugün Mayorka Adası’nın Palma kentinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemede ifade verecek. 200 kadar güvenlik görevlisi Prenses Cristina’nın emniyeti için çalışacak. Bazı yollar trafiğe kapatıldı, mahkeme önünde protesto yasaklandı. Duruşmayı izlemek için 90’dan fazla basın kuruluşu ve 300’den fazla gazeteci akredite oldu.

Hortumlama iddiası

Hürriyet'in haberine göre, kapalı kapılar ardında vereceği ifadede Prenses, Palma Dükü eşi Inaki Urdangarin ile birlikte yarı yarıya ortak olduğu Aizoon adlı firma aracılığıyla vergi kaçırma ve para aklama iddialarına cevap verecek. “Noos olayı” olarak adlandırılan yolsuzluk soruşturmasında, Palma Dükü’nün 2003-2007 yılları arasında kraliyet bağlantılarını kullanarak başkanı olduğu Noos Enstitüsü’nden yaklaşık 5.8 milyon Euro’yu kendi şirketleri Aizoon’a aktardığı öne sürülüyor.

Hakim Jose Castro’nın 227 sayfalık iddianamesine göre Kraliyet çifti, hortumlanan paraların 600 bin Euro’luk bölümünü evlerine, yurtdışı seyahatlere, kıyafet, futbol biletlerine, hatta Harry Potter kitaplarına harcadı. Hâkim, resmi suçlama yapılmayan Prenses’e bu harcamaları niye bildirmediğini soracak.

Kadife koltukta yargılanacak

Prenses, babası İspanya Kralı Juan Carlos’un portresinin karşısına yerleştirilmiş olan kadife koltukta ifade verecek. Yargıç, Prenses’in medyanın önünden yürüyerek geçmesi yerine direkt bina önünde inmesine izin verdi.

Ne de olsa kralın kızı!

Avrupa ’da işsizliğin en yüksek olduğu ülkede Kraliyet ailesine destek, yüzde 49 oranla 1975’ten sonra en düşük seviyede. İspanyollar Prenses’in hâlâ özel muamele gördüğüne inanıyor. Mariana Moragrega isimli öğrenci, “Sonunda, suçlamaların yapılması mükemmel. Fakat Kral’ın kızı olduğunu düşünecek olursak, çok iyi korunacak ve hapse gitmeyecek” dedi.

El Pais gazetesinden köşe yazarı Ernesto Ekaizer ise, “İfade, prensese karşı açılan davanın bitişinin başlangıcı olabilir. Savcı, yine delil yetersizliği olduğunu söyleyerek hakime itiraz edecek. Yargılama olmadan dava düşebilir” dedi. Prenses’in tamamen aklansa bile eşinin hüküm giymesi halinde 600 bin Euro’yu ödemek zorunda kalabileceği de belirtiliyor.