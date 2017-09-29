İspanya milli takımında referandum tartışması

İspanya’nun Katalonya bölgesi bağımsızlık için 1 Ekim’de sandık başına gitmeye hazırlanırken, İspanya Milli Takımı’nda referandum krizi yaşanıyor.

Dünya Kupası Elemeleri maçları öncesinde Katalonya’nın bağımsızlık referandumuyla ilgili Twitter’da destek içerikli paylaşım yapan Pique, “Bugünden pazar gününe kadar kendimizi barış içinde ifade edelim. Onlara mazeret vermeyelim. İstedikleri bu. Güçlü ve yüksek sesle söyleyelim; oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında açıklama yapan Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızlarından Sergio Ramos, “Yuhalanmak gibi bir amacı yok ise Pique'nin tweet'i yaptığı en iyi şey değildi” dedi.

Pique’nin açıklamasının yanlış zamanda olduğunu dile getiren Ramos, “Elbette herkes istediğini söylemekte serbest ancak bir kaptan olarak takımdaki atmosferden sorumluyum. Pique'nin ne yaptığını bildiğine eminim ancak belki de bunun zamanlaması doğru değildi ve açıkçası bana hiç yardımcı olmadı” ifadelerini kullandı.

1 Ekim’de düzenlenecek referandum, İspanya hükümeti tarafından 'yasa dışı' ilan edillirken, yetenekli futbolcu daha önce birçok kez Barselona şehrinde düzenlenen bağımsızlık gösterisine katıldı.