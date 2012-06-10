İspanya kurtarma paketini kabul etti

Kurtarma paketi yardımı almamak için direnen İspanya sonunda pes etti. Bankacılık sistemindeki sıkıntıları gidermek mali destek talep eden İspanya, yardım isteyen 4'üncü AB ülkesi oldu.



Euro Bölgesi kurtarma paketi şemsiyesi altına girmemek için direnen İspanya sonunda pes etti.

Euro Bölgesi maliye bakanları ile 3 saat süren video konferansın ardından açıklama yapan İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos zor durumda olan bankaları kurtarmak için Avrupa Birliği'nden yardım isteyeceklerini belirtti.

Bu gelişmeyle İspanya, borç krizi nedeniyle; Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın ardından ortaklarına el açan 4'üncü Avrupa ülkesi oldu.

Mali yardımın 100 milyar Euro'yu geçmeyeceğini dile getiren Guindos, yardım talebinin 'kurtarma paketi' değil 'mali destek' olduğunun altını çizdi.

Bakan, bu destekle birlikte İspanyol bankalarının daha güçlü hale geleceğini ve finans sistemi üzerindeki şüphelerin kalkacağını ifade etti.

İspanya'nın kredi notunu dün 3 basamak indirerek Fitch, bu ülkede emlak balonunun patlamasıyla zora giren bankalara 100 milyar Euro'ya kadar sermaye takviyesi gerekebileceğini bildirmişti.



Almanya memnun



Almanya Maliye Bakanı Schaeuble da İspanya'nın talebini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



100 milyar sıkıntıları çözer



Euro Bölgesi’nden yapılan açıklamada ise 100 milyar Euro'nun İspanya'nın sıkıntılarını çözeceği kaydedildi.