İspanya kralının eniştesine vergi kaçakçılığı ve dolandırcılıktan 5 yıl 10 ay hapis

İspanya Yüksek Mahkemesi, Kral 6. Felipe'nin eniştesi Inaki Urdangarin'e diğer suçların yanı sıra vergi kaçakçılığı ve dolandırcılık suçlamalarından 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Sputnik'in haberine göre, İspanya Yüksek mahkemesi İspanya Kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina'nın kocası Inaki Urdangarin'e bir alt mahkemenin dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlaması nedeniyle verdiği 6 yıllık hapis cezasını onadı.

Ancak Yüksek Mahkeme aynı zamanda kamu fonlarının suistimal edilmesi, görevi kötüye kullanmak ve nüfuz ticareti gibi kalemlerden de suçlu bulduğu Urdangarin'i 'belgede sahtecilik' suçlamasından aklayarak cezasını bir miktar düşürdü.

50 yaşındaki eski hentbol oyuncusu Urdangarin'e 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Palma de Mallorca'dali alt mahkeme Urdangarin'i 2016'daki duruşmada suçlu bulmuş ancak dava temyize gitmişti.

2016'daki duruşmada Prenses Cristina da ifade vermiş ve 1975'te ülkede monarşinin yeniden tesisi edilmesinden beri ilk kez bir İspanya Kraliyet ailesi mensubu mahkemeye çıkmıştı.

Davada Urdangarin'in 2004 ile 2006 yılları arasında kamu fonlarından 6 milyon euroyu zimmetine geçirdiği suçlaması üzerine odaklanılmıştı. Mahkeme Urdangarin ile iş ortağı Diego Torres'in bir zamanalr 'dük' olan Urdangarin'in 'ayrıcalıklı statüsünü' spor etkinlikleriyle alakalı kamu kontratlarını elde etmek için istismar ettiğine karar vermişti.

Yüksek Mahkeme ayrıca Prenses Cristina'nın kocasının suçlarından faydalandığı yönündeki kararı da onadı. Prenses'in 136 bin 950 Euro para cezası ödemesine hükmedildi.

Şimdi alt mahkeme Urdangarin'in cezasını çekmesi için hapse gönderilip gönderilmeyeceğine karar verecek. Urdangarin'in hala Anayasa Mahkemesi'nde temyiz hakkı bulunuyor.

Dük ve Düşes unvanları geri alınmıştı

İlk mahkemenin ardından Prenses Crisitna ve Urdangarin'in sahip olduğu 'Palma Dükü ve Düşesi' unvanları 2015'te geri alınmıştı.

İkili haklarındaki suçlamaların ayyuka çıkması sonrası 4 çocuklarıyla birlikte Barcelona kentinden İsviçre'nin Cenevre kentine taşınmıştı.