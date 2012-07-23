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Dünya

Fil avına çıkan İspanya Kralı Juan Carlos 'görevinden' alındı

Fil avına çıkan İspanya kralı Juan Carlos'un Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndaki (WWF) görevine son verildi

23 Temmuz 2012 12:43

İspanya Kralı Juan Carlos'un, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) İspanya şubesi onursal başkanlığı görevine son verildi.

İspanya Kralı Juan Carlos, WWF İspanya şubesinin 1968'de kuruluşundan bu yana bu görevde bulunuyordu.

74 yaşındaki Kral Juan Carlos, bu yılın nisan ayında, Afrika'nın güneyindeki Botsvana'da fil avlarken düşerek kalçasını kırmış, olay İspanyol kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Kral'ın kemerlerin sıkıldığı bir dönemde, pahalı bir safari gezisine çıkmış olması tepkinin büyümesine yol açmıştı. Juan Carlos'un avladığı fil başına 20 bin euro ödediğinin ortaya çıkması İspanyol kamuoyunca "sorumsuzluk" olarak nitelendirilmişti.

İspanya Kraliyet Ailesi'nin imajı böylece bir darbe daha almış oldu. Kralın damadı Iñaki Urdangarin'in kamuya ait milyonlarca euro'yu usül dışı kullandığı iddiaları da soruşturuluyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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Juan Carlosİspanyakralfl avıkrizDünya Doğayı Koruma Vakfı

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