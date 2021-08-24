İspanya, kendileri için çalışmış Afganların hepsini tahliye edemeyebileceğini söyledi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ABD ve NATO güçlerinin tahliye çalışmaları sürerken İspanya, bölgedeki kaosa dikkati çekerek, İspanya misyonları için çalışmış olan Afganların hepsini "tahliye edemeyebileceğini" açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Kabil Havalimanı'nda binlerce insan ülkeden ayrılmak için beklerken İspanya, sahadaki "dramatik" durumu vurgulayarak, İspanya için çalışmış Afganların hepsinin kurtarılamayabileceğini açıkladı.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasının üzerinden bir hafta geçti. Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havalimanı'nda günlerdir binlerce insan Afganistan'dan ayrılmak üzere bir uçağa binmeyi bekliyor.