İspanya, Katalan meclisinin bağımsızlık oturumunu askıya aldı

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun pazartesi günü yapacağı oturumu iptal etti.
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi partiler pazartesi günkü oturumda İspanya'dan bağımsızlık ilanının görüşülmesini ve oylanmasını talep etmişlerdi.
Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont geçen pazar bölgede yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceklerini duyurmuştu.
Katalonya halkı, referandumda yüzde 90’la bağımsızlığa ‘Evet’ demişti.