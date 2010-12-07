-İSPANYA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nı finalde Hollanda'yı 1-0 yenen İspanya kazandı. Normal süresi 0-0 biten ve uzatmalara giden maçta İspanya'nın golünü bitime 4 dakika kala, 116. dakikada İniesta attı. Sert bir mücadelenin ortaya konulduğu ilk yarının genelinde İspanya üstün olan taraf gibi gözüktü, ancak net bir gol pozisyonu yakalayamadı. Karşılaşmanın 5. dakikasında İspanya atağında Xavi'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ramos'un kafa vuruşunda topu kaleci Stekelenburg çeldi. Topu önünde bulan Pique'nin ortasında savunma topu kornere gönderdi. 8. dakikada Hollanda Kuyt ile ilk şutunu attı. Kuyt'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Casillas'da kaldı. 11. dakikada İniesta'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ramos'un orta-şut karışımı vuruşunda Hollanda savunması topu kornere attı. 12. dakikada Ramos'un ortasında sol kanatta David Villa'nın vuruşunda top yandan auta gitti. Karşılaşmada 15. dakikadan sonra sertlik arttı ve 15-23. dakikalar arasında 4 oyuncu sarı kart gördü. 18. dakikada İspanya savunmasının hatasında topu kapan Sneijder'in vuruşunda top kaleci Casillas'da kaldı. 28. dakikada Hollandalı De Jong'un tekmesi, hava topuna çıkan Xabi Alonso'nun göğsüne geldi ve De Jong sarı kart gördü. İspanyol oyuncular, pozisyonda kırmızı kart çıkarılması için hakem Webb'e itiraz etti. 34. dakikada enteresan bir pozisyon yaşandı. Casillas, Puyol sakatlandığı için topu taça attı. Hollandalı oyuncuların centilmenlik çerçevesinde orta sahadan Casillas'a gönderdikleri top, yerden sekip yükseklik kazandı ve Casillas'ın müdahalesiyle kalenin yaklaşık 2 metre yanından kornere çıktı. Casillas topu gönderen oyuncuya bakışlarıyla tepki gösterdi. Hollandalı Van Persie, kornerde topu centilmence yerden Casillas'a yuvarladı. 37. dakikada Hollanda atağında Mathijsen ceza sahasında müsait pozisyonda topa vuramadı. 38. dakikada tek başına Hollanda savunmasının üzerine giden Pedro'nun ceza sahasının dışından attığı şutta top yandan dışarı çıktı. 45+1. dakikada Robben'in vuruşunda topu Casillas direğin dibinden kornere gönderdi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. -2. YARI- 2. yarıda ilk gol pozisyonunu İspanya buldu. 46. dakikada Hollanda ceza sahasındaki pozisyonda Capdevilla topa vuramadı. 55. dakikada Xavi Hollanda kalesini uzaktan yokladı, ancak vuruşunda top az farkla auta gitti. 61. dakikada Van Persie Kuyt'un ortasında müsait pozisyonda topu dışarı attı. Hollanda 62. dakikada maçın normal süresindeki en önemli gol pozisyonunu yakaladı. Sneijder'in pasında Casillas ile karşı karşıya kalan Robben'in yerden köşeye giden vuruşunda top yere yatan Casillas'ın ayağına çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde top yine Robben'in önüne düştü, ancak Robben topu üstten dışarı gönderdi. Karşılıklı ataklarla ve sert bir mücadeleyle geçen ikinci yarıda 60. dakikada Pedro'nun yerine Jesus Navas'ın girmesiyle İspanya topa daha çok hakim olmaya ve daha etkili ataklar geliştirmeye başladı. 70. dakikada Jesus Navas'ın sağdan getirdiği ve ortaladığı topu Villa kaleye gönderdi, ancak top savunmadan döndü. 76. dakikada İspanya yine Jesus Navas ile sağdan geldi. Villa, Navas'ın ortasında topu auta attı. 77. dakikada Xavi'nin kullandığı kornere iyi yükselen Ramos, müsait durumda topu kafayla dışarı attı. 83. dakikada Hollanda, yine Robben ile çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Puyol'dan sıyrılarak Casillas ile karşı karşıya kalan Robben, Casillas'ı geçemedi. Maçın son 10 dakikasında takımlar biraz daha temkinli bir oyun anlayışını tercih ettiler ve normal süre 0-0 beraberlikle sonuçlandı. -UZATMALAR- Uzatmanın ilk yarısında İspanya çok daha etkili gözüktü ve yakaladığı birçok gol fırsatını değerlendiremedi. 92. dakikada Hollanda ceza sahasındaki karambolde Xavi yerde kaldı ve topu önünde bulan Villa'nın vuruşunda top savunmadan sekerek kornere çıktı. İspanyollar bu pozisyonda da hakeme penaltı itirazında bulundu. 95. dakikada İniesta'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fabregas, daha müsait durumdaki Villa'ya pas vermeyerek şut atmayı tercih etti. Top kaleci Stekelenburg'un ayağına çarparak kornere çıktı. 96. dakikada Hollanda atağında Sneijder'in kullandığı kornerde Mathijsen'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 99. dakikada İspanya İniesta ile gole çok yaklaştı. Fabregas'ın pasında ceza sahasında topla vuruşan İniesta'nın vuruşunda top savunmadan döndü. İspanya 101. dakikada da Navas ile bir gol pozisyonu buldu. Navas'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı. İspanya, 116. dakikada kendisine kupayı kazandıran golü buldu. Fabregas'ın pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan İniesta güzel bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Hollanda, bu dakikadan sonra İspanya kalesine beraberlik için yüklendi, ancak gol fırsatı yakalayamadı. İspanya bu sonuçla ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı. Stat: Soccer City Hakemler: Howard Webb (İngiltere), Darren Cann (İngiltere), Michael Mullarkey (İngiltere) Hollanda: Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, John Heitinga, Joris Mathijsen, Giovanni van Bronckhorst (Dk. 105 Edson Braafheid), Dirk Kuyt (Dk. 71 Eljero Elia), Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Nigel de Jong (Dk. 99 Rafael van der Vaart), Arjen Robben, Robin van Persie İspanya: Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Carles Puyol, Joan Capdevila, Xabi Alonso (Dk. 87 Cesc Fabregas) , Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Pedro (Dk 60 Jesus Navas), David Villa (Dk. 105 Fernando Torres) Gol: Dk. 116 İniesta (İspanya) Sarı kartlar: Dk. 15 Van Persie, Dk. 22 Van Bommel, Dk. 28 De Jong, Dk. 54 Van Bronckhorst, Dk. 57 Heitinga, Dk. 84 Robben, Dk. 110 Van Der Wiel, Dk. 117 Mathijsen (Hollanda), Dk. 17 Puyol, Dk. 23 Ramos, Dk. 67 Capdevilla, Dk. 117 İniesta, Dk. 120 Xavi(İspanya) Kırmızı kart: Dk. 109 Heitinga (2. sarı karttan)(Hollanda)