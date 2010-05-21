İspanya ilk kez bir boğa klonladı

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Salı günü Palencia şehrinde doğan Got, geçen sene boğa güreşinde hayatını kaybeden Vasito ismindeki babasının tıpatıp aynısı. Önümüzdeki günlerde Vasito’nun ikinci bir klonu da doğacak. İspanya’da boğaların çoğu boğa güreşinde ölüyor, yaşayan az sayıdaki boğaysa damızlık olarak kullanılıyor. Veteriner ve biyologlardan oluşan takımın başkanı Vicente Torrent, başarılarının ‘nesli tükenmekteki cinsleri kurtarmak için çok önemli bir aşama olduğunu’ söylüyor. Torrent, öncelikle nesli tükenmekte olan İberya vaşağını klonlamayı amaçladıklarını ama daha sonra boğayla başlamaya karar verdiklerini belirtiyor.