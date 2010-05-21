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Yaşam

İspanya ilk kez bir boğa klonladı

Adı Katalancada ‘Bardak’ anlamına gelen buzağı Got, geleneksel güreşlerde kullanılan bir boğanın klonu.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 -  Adı Katalancada ‘Bardak’ anlamına gelen buzağı Got, geleneksel güreşlerde kullanılan bir boğanın klonu.

Geleceğin boğa güreşleri için ilk klon buzağı doğduSalı günü Palencia şehrinde doğan Got,  geçen sene boğa güreşinde hayatını kaybeden Vasito ismindeki babasının tıpatıp aynısı. Önümüzdeki günlerde Vasito’nun ikinci bir klonu da doğacak. İspanya’da boğaların çoğu boğa güreşinde ölüyor, yaşayan az sayıdaki boğaysa damızlık olarak kullanılıyor. Veteriner ve biyologlardan oluşan takımın başkanı Vicente Torrent, başarılarının ‘nesli tükenmekteki cinsleri kurtarmak için çok önemli bir aşama olduğunu’ söylüyor. Torrent, öncelikle nesli tükenmekte olan İberya vaşağını klonlamayı amaçladıklarını ama daha sonra boğayla başlamaya karar verdiklerini belirtiyor.


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