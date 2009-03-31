İspanya için tehlikeli bir maç



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, İspanya için Türkiye maçının tehlikeli olduğunu ama İspanya’nın alternatiflere sahip bir takım olduğunu söyledi.





Fenerbhaçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, "Del Bosque iyi işler yapıyor" dedi.



Yazın oynanacak FIFA Konfederasyon Kupası'nda yorumcu olarak anlaşma yaptığı İspanyol özel televizyonu Tele5'e demeç veren Aragones, İspanya'nın ilk defa katılacağı FIFA Konfederasyon Kupası'nı kazanabileceğini ve bunun devamını da getireceğini söyledi. Aragones kendisinden sonra İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilen Vicente Del Bosque ile ve milli takımla "hiçbir zaman problem yaşamadığını" kaydetti.



Raul'u kadroya almamasıyla ilgili olarak sorulan bir soruya Aragones, "İspanyol futbolu için çok önemli biri. İnsanların onun milli takımda oynayıp oynamamasını konuşması normal. Ama benim vicdanım rahat. Raul biliyor ki eğer bir olasılık olsaydı Avrupa Kupası'na giderdi, ancak takım iyi oynuyordu ve iyi oynayan takım değiştirilmemeli" cevabını verdi.



Türkiye-İspanya maçını Ali Sami Yen Stadı'nda seyredeceğini belirten İspanyol teknik adam, "İspanya için çok tehlikeli bir maç, ama İspanya alternatiflere sahip bir takım. İlk maçta golü bulduktan sonra daha iyi oynadı" yorumunda bulundu. Aragones, mevcut durumda İspanyol ligi ile Türk ligindeki şampiyonluk yarışının benzer olduğunu iddia ederek, Türk futboluyla ilgili "Agresif bir futbol. Takımlar birbirine çok yakın. Lig sonuncusu herhangi bir sahada kazanabilir" dedi.



Bu arada, 2008 yılında Avrupa Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın başında olmasından dolayı Aragones, İspanya Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Baron de Güell Kupası"nı Kral Juan Carlos'un elinden aldı. Kral Juan Carlos'un sevdiği bir teknik adam olan Aragones, Kral ile çok samimi bir şekilde kucaklaştı.



CARLOS: TÜRKİYE KAZANMAK İSTİYOR, KAZANMAK DA ZORUNDA



Öte yandan, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Roberto Carlos, Marca radyosunda yaptığı açıklamalarda, "Türkiye kazanmak istiyor, kazanmak da zorunda. İspanya ise biraz daha rahat" dedi. Ali Sami Yen Stadı'ndaki Türkiye-İspanya maçının çok iyi olmasını beklediğini kaydeden Carlos, stattaki ortamı İspanyollara "90 dakika şarkılar söyleyen bir Türk taraftarı olacak" diye anlattı. Carlos, yarın İspanya milli takımının kaldığı otele giderek Real Madrid'den tanıdığı Sergio Ramos, Casillas gibi arkadaşları ve teknik direktör Del Bosque'i ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.



Fenerbahçeli futbolcu, gerek Del Bosque gerekse Fatih Terim'in "süper teknik direktörler" olduğunu savunurken, İspanya'nın şampiyon bir takım olmasından herkesin onu yenmek için daha fazla çaba sarf etmesinin doğal olduğunu dile getirdi.



